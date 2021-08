L'État islamique frappe Kaboul et fait des dizaines de morts

Les craintes du gouvernement belge se sont donc avérées bien fondées. Ce jeudi, peu avant 16h (heure belge), John Kirby, le porte-parole du département américain de la Défense, confirmait qu 'une explosion s'était produite à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul. Une heure plus tard, il faisait état d'une seconde explosion à proximité du Baron Hotel, également non loin de l'aérodrome.

Il s'agit d'un attentat-suicide "complexe" , selon les mots de John Kirby. Le nombre de victimes demeure incertain. En fin de journée, le bilan s'élevait à une soixantaine de morts et plusieurs dizaines de blessés, selon la BBC. Parmi ceux-ci figurent douze militaires américains , a indiqué le Pentagone. Il s'agit des premiers soldats américains tués en opération en Afghanistan depuis février 2020. Quinze autres membres des forces américaines ont été blessés.

Le spectre de l'État islamique

Mercredi soir, le gouvernement belge annonçait mettre un terme au volet afghan de l'opération Red Kite en raison du risque d'attentat. La situation aux abords de l'aéroport demeurait chaotique , et les dernières informations en provenance des services de renseignement laissaient présager le pire.

" Mercredi, la situation s'est fortement dégradée. On a obtenu des informations de sources américaines et d'autres pays qu'il y avait imminence d'un attentat-suicide à la bombe dans les environs de l'aéroport", a expliqué le Premier ministre Alexander De Croo ce jeudi matin lors d'une conférence expliquant la fin précipitée de la mission d'évacuation belge.

L'attaque a été revendiquée par l'État islamique, grand rival des talibans et présent en Afghanistan via sa franchise locale, l'ISKP. L'organisation terroriste a assumé la responsabilité de l'attentat via la chaîne Telegram de son agence Amaq.