L'État islamique frappe Kaboul, Joe Biden promet des représailles

Un double attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique a fait des dizaines de morts, dont treize soldats américains et une soixantaine de civils, à l'aéroport de Kaboul.

Les craintes du gouvernement belge se sont donc avérées bien fondées. Jeudi, peu avant 16h (heure belge), John Kirby, le porte-parole du département américain de la Défense, confirmait qu 'une explosion s'était produite à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul. Une heure plus tard, il faisait état d'une seconde explosion à proximité du Baron Hotel, également non loin de l'aérodrome.

L'attaque a été revendiquée par l'État islamique, grand rival des talibans et présent en Afghanistan via sa franchise locale, l'ISKP.

Le spectre de l'État islamique

L'attaque a été revendiquée par l'État islamique, grand rival des talibans et présent en Afghanistan via sa franchise locale, l'ISKP. L'organisation terroriste a assumé la responsabilité de l'attentat via la chaîne Telegram de son agence Amaq.