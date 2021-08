L'Europe divisée face à l'accueil des réfugiés afghans

La date du retrait avait été fixée au 31 août par le président des États-Unis Joe Biden, suite à un accord conclu par Donald Trump. Mais Washington n'avait pas anticipé la reprise fulgurante du pays par les talibans. L'opération de retrait s'est déroulée dans le chaos le plus total, les Américains et leurs alliés étant forcés d'organiser l'évacuation précipitée des Occidentaux et d'anciens collaborateurs afghans. En dix jours, plus de 112.000 personnes ont été évacuées.