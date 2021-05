L'ONU parle de possibles crimes de guerre israéliens à Gaza

"Consternant"

La discussion de ce jeudi a été demandée par plus de 60 pays, dont une vingtaine sont membres du Conseil. Elle a été organisée après les violences, condamnées par l'ONU et de nombreux pays , qui ont fait plus de 250 victimes, surtout des Palestiniens tués par les bombardements aériens israéliens dans la bande de Gaza. "Consternant", selon Bachelet.

Le projet de résolution qui doit être examiné dans l'après-midi prévoit une commission d'enquête internationale sur les violations des droits humains et du DIH. Elle serait chargée d'identifier les responsables et de recueillir et préserver des preuves. Non seulement sur les tensions dès mi-avril, mais sur la situation qui a abouti à cette détérioration.