La question palestinienne qui n’en est plus une depuis (trop) longtemps

Ni Netanyahou ni Abbas ne sont aujourd’hui les hommes d’une paix future pour les jeunes générations d’Israéliens et de Palestiniens.

Plus personne ne parle de « processus de paix » depuis des mois – des années ? - au Moyen-Orient et le changement d’administration américaine n’y a rien fait.

Dans le contexte instable que traverse Israël depuis la pandémie, les crises gouvernementales, les nouvelles élections et la reprise du dialogue avec l’Iran, les médias n’avaient finalement retenu que le succès de la campagne vaccinale de l’Etat hébreu contre la Covid-19. Exit tous les autres sujets, à commencer par la situation des Palestiniens ( y compris du point de vue vaccinal), la colonisation des territoires et la fameuse arlésienne de l’Etat.

Vue en plein écran Sebastien Boussois.

Une question qui n’en est donc plus une depuis longtemps, tant le « conflit israélo-palestinien », était devenu de très basse intensité, et relégué à l’arrière-plan des urgences régionales. Penser pour autant que nous sommes confrontés à un statu quo territorial, démographique et politique depuis presque vingt ans entre Israéliens et Palestiniens serait une lourde erreur. Bien au contraire, la colonisation des territoires palestiniens n’a jamais cessé pour rendre à terme de plus en plus impossible la fondation d’un Etat pour les Palestiniens.

Les accords d’Abraham de l’année dernière sont, en réalité, pour Israël, un super coup de poker et un cache-sexe : normalisation des relations entre Tel Aviv et surtout Abu Dhabi en échange d’un moratoire sur l’annexion pure et simple des territoires palestiniens occupés pendant cinq ans. La «question» palestinienne n’est qu’une laissée pour compte face à l’intérêt économique faramineux que bon nombre de pays musulmans ont trouvé à assumer officiellement enfin leurs relations d’intérêt avec l’État hébreu.

Oubliés de l’histoire et du présent

Les derniers événements qui ont eu lieu à Jérusalem-Est ces derniers jours, à Sheikh Jarrah en particulier, mais également à Gaza et dans le sud d’Israël à Sdérot, remettent les Palestiniens, oubliés de l’histoire et du présent, au cœur de l’actualité brûlante.

Ce qui se passe à Sheikh Jarrah aujourd’hui se passe sur une large partie du territoire palestinien depuis des années. En effet, l’expropriation de milliers de Palestiniens se poursuit en Cisjordanie, et autour de Jérusalem, pour poursuivre le rêve historique de grand Israël, à grands coups de pelles, de bulldozer et de béton.

L’explosion de violence était-elle prévisible ? Le contexte s’y est toujours prêté depuis des années mais les Palestiniens n’ont pas toujours récupéré de bons fruits de l’arbre de la violence, surtout lors de la seconde Intifada. Le traumatisme du nombre de morts est toujours là et rien n’a bougé depuis.

C’est le manque de dirigeants avec charisme, vision et modération qui crée aussi la panique générale de deux peuples et la radicalisation des électorats.

Ce que l’on retenait le plus dans l’actualité de ces dernières semaines lorsqu’on parlait d’Israël, c’était la énième crise de constitution d’un gouvernement et l’avenir de Benjamin Netanyahou. Une instabilité politique faisant suite à l’hyper convocation électorale depuis deux ans, alors que les Palestiniens dont personne ne parlait devaient eux une fois encore se contenter d’un report à nouveau de leurs propres élections pour espérer tourner la page de Mahmoud Abbas.

Et c’est peut-être l’un des évènements déclencheurs de la crise actuelle qui ont été largement sous-estimés par les médias : un président palestinien qui promet des élections depuis des années, mais n’y parvient pas. Un président vieux, fatigué, las, sans pouvoir, qui a sonné le glas des espoirs de tous ces jeunes Palestiniens qui n’en peuvent plus de leur vie politique et qui risquent de s’en remettre de plus en plus de l’autre côté, plus radical, de leur spectre électoral.

Quel avenir politique pour les deux pays ? Ni Netanyahou ni Abbas ne sont aujourd’hui clairement les hommes d’une paix future pour les jeunes générations d’Israéliens et de Palestiniens. Mais qui d’autre pour le moment dans un tel contexte ?

C’est le manque de dirigeants avec charisme, vision et modération qui crée aussi la panique générale de deux peuples et la radicalisation des électorats. Des Printemps arabes à la pandémie en passant par l’administration Trump, qui leur a retiré une partie de leurs soutiens financiers, ils ont été les victimes de tous, des autres mais aussi de leurs dirigeants. Le Hamas a dès lors fait le choix des armes pour exister et réapparaître comme une force d’alternance, qui pourtant ne séduit pas la majorité des Palestiniens, peut-être 30% et encore.

Glissement vers l'ultra-droite

Quant à la vie politique israélienne, elle glisse d’année en année vers l’ultra-droite, nationaliste et religieuse, et vers des gouvernements qui seront de plus en plus nationalistes et religieux et feront passer bientôt « Bibi » pour un modéré qu’on finira par regretter le jour de son grand départ et le grand saut vers l’inconnu.

Du côté palestinien, rien ne bouge, rien ne se passe, à part la coopération sécuritaire israélo-palestinienne qui se poursuit et fait passer l’Autorité palestinienne pour encore plus faible qu’elle n’est, sans ambition, sans projets, sans force de négociation, et impuissante à protéger les Palestiniens.

Ce sont les extrémistes et les radicaux qui des deux côtés, israélien et palestinien, ont le sort de la région entre leurs mains.

Dans ce contexte de montée des tensions imprévisible, le Hamas ne se cache plus de menacer de tirer sur Tel Aviv. On aurait pu imaginer tel embrasement du temps de Trump prêt à tout pour flatter Benjamin Netanyahou et ses alliés. Depuis la montée des violences, que certains qualifient déjà de « guerre », l’administration de Joe Biden a appelé à la retenue, soit. Rien de plus car ce n’était non seulement pas prévu, mais le nouveau président démocrate s’était déjà empressé dès janvier de valider toute la politique trumpienne dans la région en expliquant fissa qu’il ne remettrait pas en cause les grandes décisions de l’administration précédente.

La communauté internationale est impuissante à ce stade et Israéliens et Palestiniens livrés à leurs vieux démons. Or, ce sont les extrémistes et les radicaux qui des deux côtés, israélien et palestinien, ont le sort de la région entre leurs mains. Et quelque chose nous dit que non seulement l’Etat palestinien ne verra pas le jour, mais qu’en plus l’Etat israélien, à commencer par Netanyahou en laissant faire les plus extrémistes des Israéliens, fait tout pour désormais mettre en danger son propre pays et sa population, pour sauver avant tout son poste.