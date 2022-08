Le chef du Mossad se rendra à Washington pour discuter du nucléaire iranien

Position ambiguë

Le chef du gouvernement israélien, en campagne pour les législatives du 1er novembre, avait dit ne pas être opposé à un éventuel accord, mais ne pas être favorable à celui actuellement en discussion entre, d'un côté, l'Iran et, de l'autre, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie et la Chine.

"L'État d'Israël n'est pas opposé à un accord. Il est à la fois possible et nécessaire de pousser l'Iran à signer un meilleur accord, un accord que les États-Unis ont déjà qualifié de plus long et renforcé", a précisé dimanche M. Lapid lors d'une rencontre avec la presse israélienne et dont ses services ont communiqué des extraits.