Les talibans, aux portes de Kaboul, se rapprochent de la prise de pouvoir

L'Afghanistan tombe rapidement sous la coupe des talibans, qui encerclent la capitale et devrait bientôt mettre l'armée en déroute.

Les talibans se rapprochaient dimanche de la prise complète du pouvoir en Afghanistan , après une campagne militaire d'une rapidité stupéfiante qui ne leur laisse plus que Kaboul , la capitale isolée et encerclée, à conquérir. Les insurgés sont aux portes de la capitale, mais ont reçu l'ordre de ne pas rentrer dans la ville.

Ils se sont emparés sans résistance dimanche de la ville de Jalalabad (est), quelques heures après avoir pris Mazar-i-Sharif , la quatrième plus grande ville afghane et le principal centre urbain du nord du pays.

En à peine dix jours, les talibans , qui avaient lancé leur offensive en mai à la faveur du début du retrait final des troupes américaines et étrangères, ont pris le contrôle de la grande majorité du pays et sont arrivés aux portes de Kaboul, désormais complètement encerclée.

Une poignée de villes mineures sont encore sous le contrôle du gouvernement. Mais elles sont dispersées et coupées de la capitale, et n'ont plus une grande valeur stratégique.