Les talibans entrent dans Kaboul, le président Ashraf Ghani a quitté l'Afghanistan

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que le personnel de l'ambassade des États-Unis était en route pour l'aéroport. D'autres pays, comme l' Allemagne , l' Italie et le Canada , ont annoncé la fermeture de leur ambassade et/ou l'évacuation du personnel diplomatique. La Russie n'a en revanche pas jugé utile d'évacuer son ambassade pour le moment. À Londres , le Parlement doit se réunir lundi pour examiner la situation en Afghanistan. Le ministère britannique des Affaires étrangères a indiqué que l'ambassadeur britannique restait à Kaboul et que le personnel diplomatique ferait tout son possible pour aider les ressortissants britanniques qui souhaitent quitter le pays, tout en indiquant avoir réduit son personnel.

Avancée fulgurante

Tristement célèbres durant leurs années au pouvoir pour empêcher les filles d'aller à l'école et prononcer des peines telles que l'amputation et la lapidation, les talibans semblaient essayer de donner une image plus moderne. L'un de leurs porte-parole, Suhail Shaheen, a déclaré à la BBC que les droits des femmes seraient préservés, tout comme les libertés des médias et des diplomates.