Des bières contre de l'énergie solaire

Et si, en plus de faire fonctionner votre réfrigérateur, vos panneaux solaires vous permettaient également de le garnir en bières? C'est ce que propose depuis peu Victoria Bitter (VB pour les intimes), l'une des plus célèbres marques de bières australiennes .

Dans ce pays où plus de deux millions de foyers sont équipés de panneaux solaires, le brasseur propose d'échanger votre surplus d'électricité contre des caisses de bière! Une première mondiale mais aussi une bonne affaire pour les particuliers concernés, puisque pour l'équivalent de 19 euros d'énergie solaire produite et non utilisée, Carlton & United Breweries, propriétaire de la marque VB, s'engage à vous livrer un pack de 24 bouteilles, normalement vendu autour de 35 euros dans le commerce, dans la limite de 30 packs par an.