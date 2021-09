La création d'Aukus fragilise un peu plus l'Otan

Un mois jour pour jour après le retrait américain de l'Afghanistan et la reprise de contrôle des talibans, l'annonce de la création d'Aukus confirme le point de bascule géopolitique opéré par les Etats-Unis , et leur obsession pour la menace présumée de la Chine.

Pressions américaines

La création d'Aukus s'inscrit dans la continuité des pressions américaines sur Downing Street pour ostraciser les entreprises chinoises. Theresa May avait longtemps résisté (partenariat maintenu avec le Chinois Huawei sur la 5G), avant que Boris Johnson ne cède. Cette alliance vise à dépasser les limites des Five Eyes. Créée pendant la Seconde guerre mondiale, cette organisation dédiée au renseignement et rassemblant le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a été mise au service de la rivalité avec la Chine depuis environ trois ans. L'opposition de la Nouvelle-Zélande au nucléaire, ainsi que les réticences canadiennes à combattre les intérêts chinois, ont rendu impossible son extension directe.