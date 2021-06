Sydney reconfine à cause du variant Delta

Les millions d'habitants de Sydney sont à nouveau confinés depuis dimanche matin pour deux semaines, une mesure visant à contenir la progression du très contagieux variant Delta du Covid-19 dans la plus grande ville d'Australie .

Les restaurants, les bars et les cafés étaient tous fermés au lendemain de la décision des autorités d'étendre le confinement à l'ensemble de la métropole ainsi qu'aux régions côtières et montagneuses qui l'entourent. Si le centre-ville était presque désert, un grand nombre de surfeurs et de nageurs étaient toutefois à l'eau à Bondi Beach, où la pratique d'activités en plein air demeure autorisée.