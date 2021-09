20 ans après, les États-Unis commémorent les attentats du 11-Septembre

Le président américain Joe Biden préside cette cérémonie et se tient aux côtés de ses prédécesseurs, notamment Barack Obama et Bill Clinton. Le président commence la journée à New York, où il assiste à une cérémonie depuis 8h30 (14h30 à Bruxelles) à l'endroit où se dressaient autrefois les tours jumelles du World Trade Center avant que deux avions ne frappent les deux bâtiments et ne provoque leur effondrement.