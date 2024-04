Guerre en Ukraine: Biden a signé la loi qui doit relancer l'aide à Kiev "dans les prochaines heures"

Dans un geste politique sans précédent, le président Joe Biden a apposé sa signature sur une loi d'aide cruciale à l'Ukraine ce mercredi, après que le projet de loi a été adopté par le Sénat mardi soir . Celui-ci prévoit près de 61 milliards de dollars d'aide militaire et économique directe à l'Ukraine, 26 milliards de dollars destinés à Israël, et 8 milliards de dollars alloués à la région de l'Indo-Pacifique .

Arborant une broche combinant les drapeaux américain et ukrainien, le président Biden a pris la parole depuis la Maison-Blanche après la signature du projet de loi, qualifiant cette journée de "bon jour pour l'Amérique, pour l'Ukraine, et pour la paix mondiale".

"Ce paquet d'aide", a déclaré Biden, "va rendre l'Amérique et le monde entier plus sûrs . Il perpétue également le leadership américain sur la scène internationale".

La route qui a mené à cette signature historique a été semée d'embûches. Des mois de négociations tendues, de lobbying intensif de la part du président ukrainien Volodymyr Zelensky, et de divisions internes au sein du parti républicain ont précédé ce moment crucial. Certains conservateurs de la Chambre se sont farouchement opposés à une aide supplémentaire à l'Ukraine, menaçant même de renverser leur propre chef, le président de la Chambre Mike Johnson, en signe de désaccord avec sa gestion des négociations.

"Cela aurait dû arriver plus tôt"

Le président Biden a joué un rôle central dans la conclusion de cet accord historique, mobilisant tous les moyens à sa disposition pour convaincre les sceptiques. Des responsables de haut niveau, dont le directeur de la CIA Bill Burns, ont été mobilisés pour exposer les enjeux cruciaux pour l'Ukraine et la stabilité démocratique en Europe et au-delà, face à l'agression russe.

"Ce fut un parcours difficile", a reconnu Biden dans ses remarques. "Cela aurait dû être plus facile. Cela aurait dû arriver plus tôt. Mais en fin de compte, nous avons fait ce que l'Amérique fait toujours: nous avons répondu à l'instant, nous nous sommes rassemblés. Nous avons réussi (...) Nous ne nous inclinons devant personne. Personne. Et sûrement pas devant (le président russe) Vladimir Poutine", a encore déclaré le démocrate de 81 ans.