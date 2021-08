Accusé de harcèlement sexuel, Andrew Cuomo démissionne

Le gouverneur de l'État de New York a annoncé sa démission ce mardi, empêtré dans des accusations de harcèlement sexuel et lâché par le président Joe Biden.

Mis en cause dans des affaires de harcèlement sexuel, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a annoncé ce mardi qu'il démissionnait de ses fonctions, une semaine après un rapport accablant sur l'affaire, selon lequel il a harcelé sexuellement 11 employées. Le démocrate, âgé de 63 ans, a indiqué lors d'une conférence de presse que sa démission serait effective dans 14 jours. "Étant donné les circonstances, la meilleure manière de vous aider est de me retirer", a-t-il ainsi déclaré, présentant ses "profondes excuses".