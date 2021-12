Biden et Poutine se mettent mutuellement en garde sur l'Ukraine

Joe Biden a clairement fait savoir à Vladimir Poutine que les États-Unis et leurs alliés répondraient avec fermeté si la Russie décidait d'envahir davantage l'Ukraine . Des conseillers ont indiqué que certaines mesures envisagées pourraient couper la Russie du système économique et financier mondial , tout en armant davantage l'OTAN.

Discussions diplomatiques en janvier

Les deux ont néanmoins fait preuve d'un certain optimisme vis-à-vis des discussions diplomatiques prévues en janvier, qui pourraient aider à apaiser les tensions. En effet, des représentants américains et russes doivent prendre part le 10 janvier à des discussions sur les activités militaires de leurs pays respectifs et la situation en Ukraine, avant une réunion le 12 janvier entre la Russie et l'OTAN, et une conférence réunissant Moscou, Washington et d'autres pays européens le 13 janvier.