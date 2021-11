Biden, soutenu par Pékin, tente d'influer sur les cours du pétrole

Pari réussi? Sans doute pas

Attendre 2022

" Si on assiste à une baisse des prix du pétrole, ça ne sera sans doute qu'en 2022, quand l'effet de rattrapage vu en 2021 s'estompera", estime l'économiste de CBC. Et l'initiative pourrait se retourner contre Biden, si elle crispe les pays producteurs. Et il sera difficile pour le président d'accentuer la pression. Ses réserves stratégiques sont limitées et leur emploi est contesté puisqu'elles sont constituées en vue de catastrophes naturelles ou de crises internationales.