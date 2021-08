Deux sénateurs démocrates s'opposent déjà au plan social de Biden

Le Président américain Joe Biden avait remporté une grande victoire mardi, avec l'adoption au Sénat de son programme d'investissement d'un montant total de 1.200 milliards de dollars , fort du soutien de plus d'un tiers des Républicains.

Le Président américain veut investir un montant de 3.500 milliards de dollars dans la santé, le marché du travail et le climat.

Ce mercredi, l'autre pan de son méga plan était sur le gril de la même assemblée, mais il n'a pas reçu le même accueil . Le Président démocrate veut investir 3.500 milliards de dollars afin que "l'économie américaine fonctionne mieux à long terme pour les familles" de la classe moyenne , en ciblant la santé, le marché du travail et le climat . Ce programme serait notamment financé par des impôts sur les riches et les sociétés . La moitié du plan pourrait être financée par la dette .

Crainte d'une flambée des prix

"Si votre principale préoccupation à l'heure actuelle est le coût de la vie, vous devriez soutenir ce plan, et non vous y opposer", a déclaré le Président lors d'une allocution à la Maison-Blanche. Il a dit vouloir s'"assurer que (la) reprise économique historique profite à tout le monde ". Il a entre autres affirmé que son plan ferait baisser le prix des médicaments .

Le Sénat avait approuvé mercredi à l'aube le cadre de ce programme, à 50 voix pour et 49 contre. Les sénateurs républicains ont fidèlement suivi la ligne du parti, qui considère ce montant de 3.500 milliards de dollars démesuré. Ils craignent que ces dépenses dans le social fassent flamber les prix, alors que le rythme de l'inflation américaine inquiète déjà, même si les derniers chiffres ont quelque peu rassuré. En effet, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,5% en juillet par rapport à juin et de 5,4% par rapport à l'année précédente , un rythme moins rapide que lors des mois précédents.

Deux Démocrates s'opposent au plan

Le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin et l'élue de l'Arizona Kyrsten Sinema pointent le montant astronomique du plan social.

Mais, et c'est plus problématique pour le Président, certains Démocrates centristes ont eux aussi des réticences face au montant total du plan et à l'ampleur des hausses d'impôts nécessaires pour le financer. Cet épisode met en lumière les divisions entre les Démocrates.