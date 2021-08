Entre les jeunes et le chewing-gum, ça ne colle plus

L'impact du covid

Mais cette crise n'a fait qu'accentuer une tendance plus profonde, marquée par le changement des habitudes des jeunes consommateurs, une cible très changeante et volatile, qui se renouvelle à chaque décennie et qui est très sensible aux modes. Selon l'US National Confectioner's Association, les jeunes de 18 à 34 ans représentent, de loin, la principale cible de l'industrie (un tiers de la consommation de pâte à mâcher par rapport à l'ensemble de la population américaine). La cible principale est celle des adolescents, qui sont deux fois plus enclins à mâcher des chewing-gums que les adultes. Le segment le plus actif est celui des adolescentes, qui mâchent trois fois plus de chewing-gums que les adultes.