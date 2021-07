Eric Adams, élu maire de New York in extremis?

Les résultats officiels n'ont pas encore été dévoilés et pourtant, Eric Adams est déjà donné vainqueur de la primaire démocrate de New York par la presse américaine.

Si certains hésitent encore à entériner cette victoire, au vu des résultats serrés et non définitifs, fournis par le Bureau des élections de New York, les médias américains vont pourtant dans ce sens. Alors que 99% des bulletins ont été dépouillés, le New York Times, CNN et Associated Press projettent déjà la victoire du candidat de centre-gauche.