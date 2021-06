Feu vert pour le plan faramineux de Biden sur les infrastructures

"Nous avons un accord." Les mots de Joe Biden sonnent presque comme une délivrance après de longues de semaines d'âpres négociations entre la Maison-Blanche et les élus du Congrès. C'est à l'issue d'une réunion très attendue avec cinq démocrates et cinq républicains que le Président américain a signalé la fumée blanche.

Selon des médias américains, ce plan comprend plus de 559 milliards de dollars de nouvelles dépenses (soit près de 470 milliards d'euros) en plus de la ré-allocation d'autres enveloppes, pour un montant total de quelque 950 milliards . Un plan qui "créera des millions d'emplois américains", selon Joe Biden.

Le "Groupe 21", en référence au nombre de sénateurs impliqués dans les négociations, a en outre planché sur un projet de 1.200 milliards de dollars sur huit ans (973 milliards sur cinq ans), a précisé la Maison Blanche, dont 312 milliards dans les transports, y compris les routes et aéroports, et 266 milliards dans d'autres types d'infrastructures comme celles permettant le transport des eaux, ou l'internet à haut débit. Républicains et démocrates sont parvenus à s'accorder sur leur plus grand obstacle jusqu'ici: le financement de ce vaste projet.