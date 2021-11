Gilles Vandal, historien: "Joe Biden est forcé d’évoluer sur une corde raide"

Dans une société américaine plus polarisée que jamais, Biden a-t-il la capacité de se poser en rassembleur?

Biden est entré au Congrès il y a près d’un demi-siècle. Des cent sénateurs de 1973, il est le seul encore en vie. À l’époque, démocrates et républicains se parlaient encore. Par la suite, les positions républicaines se sont raidies, surtout à partir de 1994 et l’arrivée de Newt Gingrich (président de la Chambre des représentants de 1995 à 1999, NDLR), dont le programme était radicalement de droite.

À elles seules, les qualités humaines ne suffisent pas pour réussir un mandat. Encore faut-il disposer d’une équipe politique performante...

Si Biden disposait de 5 ou 6 sièges de plus au Sénat et à la Chambre des représentants, cela élargirait sa marge de manœuvre. Mais comme il ne les a pas, il est forcé d’évoluer sur une corde raide, principalement par rapport à deux dossiers majeurs qui sont menacés d’enlisement: la vaccination et le plan de 3.500 milliards de dollars pour la modernisation des infrastructures. Or les Américains veulent avant tout que le système fonctionne.