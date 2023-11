Henry Kissinger, figure controversée de la diplomatie américaine, est décédé

Henry Kissinger, grande figure controversée de la diplomatie américaine et secrétaire d'État sous Richard Nixon et Gerald Ford , est mort, mercredi, à l'âge de 100 ans, a annoncé son organisation.

Avec son décès, "l'Amérique a perdu l'une de ses voix les plus sûres et les plus écoutées en politique étrangère", a salué, dans un communiqué, l'ancien président américain George W. Bush, républicain, comme lui.