Joe Biden déçoit face aux menaces sur la démocratie...

On a assisté à un épisode très particulier de la démocratie américaine en début de semaine. Le parlement du Texas s'apprêtait à voter un texte devant interdire le vote en "drive-in" (l'électeur dépose son bulletin depuis la fenêtre de sa voiture), imposer des restrictions aux horaires d'élection et au vote par correspondance. Globalement, sous couvert de sécurité, cette loi s'attaquerait à des aménagements qui facilitent le vote des minorités .

Des dizaines de lois discriminatoires

Cette crise parlementaire illustre bien le problème contre lequel des groupes de défense des droits civiques américains s'insurgent : de nombreux états contrôlés par les républicains adoptent des restrictions au droit de vote qui visent les Noirs, les Hispaniques et les jeunes . Ceux-là mêmes qui contribuent à l'élection des démocrates. Depuis janvier, 17 états ont adopté 28 lois électorales restrictives.

Les méthodes de dissuasion sont nombreuses. On exige un permis de conduire pour voter, ce qui écarte les personnes pauvres sans voiture. En Floride, une loi impose aux anciens détenus qu’ils s’acquittent de leur dette judiciaire ou amende avant de pouvoir voter.

Biden livre un discours décevant

"L'Amérique vit aujourd'hui une tentative de saper et supprimer le droit de vote"

Mardi, le président Joe Biden a prononcé un discours très attendu sur le sujet à Philadelphie. "L'Amérique vit aujourd'hui (…) une tentative de saper et supprimer le droit de vote", a-t-il lancé, évoquant " l'épreuve la plus importante pour notre démocratie depuis la guerre de Sécession", au XIXe siècle.

Mais le discours du président a déçu de nombreux Américains, selon François van der Mensbrugghe, professeur de droit américain à l'université Saint Louis et à L'ULiège. Joe Biden n'a, en effet, pas prononcé le mot attendu: filibuster. Ce principe d'obstruction parlementaire risque de bloquer deux projets qui pourraient instaurer une législation fédérale favorable au droit de vote, dont le "For the people act", qui mettrait fin aux mesures discriminatoires.