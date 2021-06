Joe Biden place 59 entreprises chinoises sur liste noire

Le département américain du Trésor va appliquer et mettre à jour "sur une base continue" cette nouvelle liste noire , ont déclaré de hauts représentants de l'administration Biden. Cette liste remplacera le document du département de la Défense qui sert actuellement de référence et entrera en vigueur le 2 août , ont-ils précisé.

L'objectif est d' empêcher de soutenir par des investissements américains le complexe militaro-industriel chinois , mais aussi le renseignement militaire ainsi que les programmes de recherche et développement dans le secteur de la sécurité , explique Joe Biden dans le décret. "L'utilisation de technologies chinoises de surveillance en dehors de la Chine (...) ou le recours aux technologies chinoises de surveillance pour entraver les droits de l'homme constituent des menaces inhabituelles", précise le président.

Une liste non exhaustive

Les grandes entreprises chinoises qui figuraient dans la précédente version de la liste noire du département du Trésor sont reprises dans cette nouvelle liste. Parmi elles, le groupe aéronautique Aviation Industry Corp of China (AVIC) , l'opérateur télécoms China Mobile Communications Group , ou encore la compagnie pétrolière China National Offshore Oil Corp (CNOOC) .

Plus de latitude pour les investisseurs

Sur fond de relations tendues entre les deux puissances, Joe Biden est en train de réexaminer la politique de Washington à l'égard de Pékin sur un certain nombre d'aspects. Le nouveau décret s'inscrit d'ailleurs dans le cadre d'une série de mesures destinées à contrer la Chine, notamment en renforçant les alliances des États-Unis et en investissant pour rendre l'économie américaine plus compétitive.