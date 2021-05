Joe Biden présente un premier budget de 6.000 milliards de dollars

Le président américain doit présenter ce vendredi son projet de budget pour l'exercice qui débutera le 1er octobre, une première depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier.

Joe Biden s'apprête à présenter pour la première fois son projet de budget pour l'État fédéral. Le démocrate va mettre un coût sur ses priorités politiques dans ce qui devrait être un plan d'environ 6.000 milliards de dollars (4.925 milliards d'euros) de dépenses pour l'année fiscale qui commence aux États-Unis le 1er octobre.

Son budget reflétera sa proposition initiale de quelque 4.000 milliards de dollars de dépenses pour les infrastructures (qui englobent à elles seules 2.200 milliards de dollars), la garde d'enfants et l'éducation publique, y compris la gratuité des frais de scolarité dans les collèges communautaires.

Il s'appuiera ainsi sur un "budget maigre" partiel que la Maison-Blanche a publié le mois dernier et qui visait à augmenter les dépenses pour lutter contre le changement climatique, le cancer et les écoles peu performantes. Le nouveau document, plus long, exposera les plans de dépenses dans d'autres domaines, notamment l'aide étrangère et l'immigration.

Que contient le plan?

Le budget comprendra en outre quelque 715 milliards de dollars pour le département de la défense et la modernisation de l'arsenal nucléaire en guise d'avertissement à la Chine, tout en développant des capacités pour des guerre futures, selon des sources de l'agence Reuters. L’État devrait également dépenser 621 milliards de dollars pour la remise en état des routes, ponts, ports, aéroports et voies ferrées du pays. Une partie de cette somme, 174 milliards de dollars, sera aussi consacrée aux investissements dans les véhicules électriques: incitations fiscales à l’achat, construction d’un réseau de 500.000 bornes de recharge d’ici 2030, électrification de 20% des bus scolaires, etc.

En parallèle, 400 millions de dollars devraient être investis dans les soins aux personnes âgées et handicapées, 300 millions de dollars seraient destinés à l’industrie manufacturière, 213 milliards devraient venir soutenir la construction et la rénovation de plus de deux millions de logements. Des budgets seront aussi alloués à la recherche et au développement, à la rénovation du réseau de distribution d’eau potable – avec notamment le remplacement de tous les tuyaux en plomb du pays –, aux bâtiments scolaires et à la couverture internet de 100% du territoire.

Lire aussi | L'Europe prise de vitesse par le plan de relance de Joe Biden

Bras de fer avec les républicains

Ce budget, le premier de Joe Biden depuis son entrée en fonction en janvier, est en grande partie un document politique qui donne le coup d'envoi de ce qui sera probablement des mois de négociations difficiles avec le Congrès, qui doit l'approuver et l'amender. Car si les démocrates disposent de la majorité à la Chambre des représentants, ils sont à égalité 50-50 avec les républicains au Sénat. Des républicains qui sont peu susceptibles d'adopter ce plan, alors qu'ils souhaitent réduire les dépenses du gouvernement américain.

Malgré l'importance de la facture, toutes les promesses faites lorsque Joe Biden était encore candidat à la présidence ne seront pas intégrées au plan.

Joe Biden s'est déjà battu avec les républicains sur le coût de ses initiatives visant à développer l'économie, à se remettre de la pandémie et à améliorer les routes et les ponts. Aucun républicain n'a d'ailleurs voté en faveur de son projet de loi de relance de 1.900 milliards de dollars visant à secourir les Américains en difficulté à cause de la pandémie.

Lire aussi | Le Trumpisme promis à de beaux jours jusqu'aux prochaines élections

La Maison-Blanche a depuis déclaré qu'elle accepterait un projet de loi sur les infrastructures moins coûteux de 1.700 milliards de dollars au lieu du plan initialement proposé de 2.200 milliards de dollars. Les républicains ont répliqué avec une offre de 928 milliards de dollars, permettant de maintenir les discussions en cours.

Mais Joe Biden doit également essuyer des défaites dans son propre camp. Malgré l'importance de la facture, toutes les promesses faites lorsqu'il était encore candidat à la présidence ne seront pas intégrées au plan, a prévenu la Maison-Blanche. Une déception pour les démocrates progressistes, qui sont favorables à des augmentations plus importantes des dépenses dans les programmes sociaux et à des coupes dans la défense.

Augmentation des impôts

Joe Biden s'est engagé à financer ses propositions en augmentant les impôts sur les sociétés et les personnes fortunées, cherchant à remodeler l'économie sur un modèle plus équitable après la pandémie. Il propose ainsi d’augmenter les impôts sur les entreprises à 28%, alors que ce taux a été rabaissé par le républicain Donald Trump à 21%. Il envisage aussi de taxer davantage les profits des multinationales réalisés à l’étranger.

Lire aussi | Joe Biden veut davantage taxer les "super-riches"

Enfin, il souhaiterait également augmenter les impôts sur les revenus des contribuables gagnant plus d'un million de dollars par an. Selon plusieurs médias américains, ce taux d'imposition pourrait être quasiment doublé, passant de 20% à 39,6%. Des perspectives qui ont toutes fait rugir le camp conservateur.