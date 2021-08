L'ouragan Ida s'empare de la Nouvelle-Orléans

Rétrogradé en catégorie 1 ce lundi, l'ouragan Ida, qui a envahi La Nouvelle-Orléans, a privé plus d'un million de foyers d'électricité et occasionné de nombreux dégâts.

Et pour cause. Le phénomène, tout droit venu des côtes cubaines, était d'une violence inouïe. Le niveau de l'océan est monté à plus d'un mètre et demi au-dessus de sa moyenne habituelle, à plusieurs endroits. Lundi, à 1h (6h en Belgique), Ida progressait sur le territoire, avec des vents dont la vitesse pouvait atteindre 227 km/h, selon l’antenne locale des services météo de La Nouvelle-Orléans. "C'est un cyclone potentiellement mortel", a souligné le président Joe Biden, qui s'est rendu dimanche au siège de l'agence américaine de gestion de crise.