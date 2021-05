La commission d'enquête sur l'assaut du Capitole approuvée à la Chambre

Les événements du 6 janvier au Capitole n'ont pas fini de faire parler d'eux. La mise en place d'une commission indépendante chargée d'enquêter sur l'assaut ayant fait cinq morts est laborieuse, comme souvent lorsque les divisions démocrates et républicaines sont exacerbées.

"Après une étude minutieuse, j'ai décidé de m'opposer à la proposition biaisée et déséquilibrée des démocrates de la Chambre (...)."

Au cours des deux derniers jours, le chef de file des républicains de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy - proche allié de l'ancien président Donals Trump - et celui des républicains du Sénat, Mitch McConnell , se sont efforcés de mettre des bâtons dans les roues de ce projet de loi.

"Après une étude minutieuse, j'ai décidé de m'opposer à la proposition biaisée et déséquilibrée des démocrates de la Chambre pour créer encore une commission visant à étudier les événements du 6 janvier", a ainsi déclaré l'influent chef de la minorité républicaine au Sénat.

Fissure dans le camp républicain

L'opposition des deux chefs républicains a néanmoins de quoi surprendre, la proposition de loi ayant été coécrite par un républicain , et prévoyant une composition équilibrée de cette commission avec cinq membres choisis par les démocrates et cinq autres par les républicains.

Avenir incertain au Sénat

Mais le projet de loi doit désormais être approuvé au Sénat , où son adoption est plus qu'incertaine. Dans une chambre haute partagée à 50-50 entre démocrates et républicains, ceux-ci peuvent bloquer la législation.

"On dirait qu'ils ont peur de la vérité, c'est très regrettable."

"On dirait qu'ils ont peur de la vérité, c'est très regrettable", a réagi mercredi la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, pendant les débats dans l'hémicycle. "Des gens ont escaladé le Capitole, frappé des policiers du Capitole sur la tête avec des tuyaux en plomb", s'est aussi indigné un élu démocrate, Tim Ryan. "Si on ne peut pas parvenir à un accord entre républicains et démocrates là-dessus, que doit-il se passer dans ce pays?"