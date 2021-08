La plaignante contre le gouverneur de New York sort du silence

Le bras droit de Cuomo démissionne

Dimanche, le gouvernement a aussi perdu le soutien de sa proche collaboratrice Melissa DeRosa . Celle-ci a démissionné de son poste considéré comme la plus puissante fonction non élue dans le gouvernement de l'État de New York. Sa décision est donc un revers supplémentaire pour Cuomo.

Andrew Cuomo, âgé de 63 ans, est gouverneur de l'État de New York depuis 2011. Il a été réélu en 2014 et 2018, avant de devenir une vedette nationale au plus fort de la pandémie de coronavirus au printemps 2020, grâce à ses points télévisés quotidiens, vus comme rationnels et rassurants en pleine crise.