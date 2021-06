Europe et États-Unis mettent le conflit Boeing-Airbus sous cloche

États-Unis et Union européenne suspendent toute mesure de rétorsion et se donnent le temps de trouver un terrain d'atterrissage à ce vieux dossier qui empoisonne leurs relations.

C'est un des plus anciens contentieux devant l'Organisation mondiale du commerce: depuis dix-sept ans, États-Unis et Union européenne se reprochent les aides publiques respectives versées aux deux poids lourds de l'aéronautique, Airbus et Boeing. C'est la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui l'a annoncé: "La réunion a commencé avec une percée sur les avions (…). Nous avons décidé conjointement de résoudre cette dispute. Aujourd'hui on a tenu promesse", a-t-elle indiqué selon des propos rapportés par les agences Reuters et AFP. Une information confirmée dans un tweet par une porte-parole de la Commission.