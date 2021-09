Le droit à l'avortement menacé aux États-Unis

La Cour suprême a décidé de ne pas se prononcer sur la constitutionnalité de cette loi . Elle ne s'y oppose donc pas. Elle invoque "des questions de procédures complexes et nouvelles" .

Juges conservateurs

La décision a été prise à 5 contre 4 . La Cour suprême est désormais dominée en nombre par les juges conservateurs, il sont six, contre trois de tendance démocrate . Et trois des conservateurs avaient été nommés par Trump , qui continue donc bien à influencer la société américaine.

Recours devant les tribunaux

La loi texane interdit l'avortement au-delà de six semaines, contre vingt-deux semaines selon la jurisprudence de la Cour suprême.

La loi texane s'appliquera donc, en attendant d'éventuelles décisions de justice contraires. Elle est donc la plus restrictive sur l'avortement depuis près d'un demi-siècle. Elle interdit aux Texanes d'avorter à partir du moment où les battements de coeur de l'embryon sont détectés, soit après environ six semaines de grossesse. À ce moment, la plupart des femmes ignorent encore qu'elles sont enceintes. Plus de 85% des avortements pratiqués jusqu'ici au Texas avaient lieu après cette date, selon les organisations de planning familial. Une seule exemption est prévue à l'interdiction: l'urgence médicale. Pas d'exception en cas de viol ou d'inceste, donc.