Le FBI récupère la majorité de la rançon payée par Colonial Pipeline en bitcoins

Le bitcoin chahuté

Le bitcoin, la plus connue et la plus échangée des cryptomonnaies, évolue en repli de près de 10% en matinée, naviguant autour des 32.500 dollars. Un prix qui est pratiquement deux fois moins élevé qu'à la mi-avril. Le bitcoin avait alors atteint son pic historique à 64.869 dollars.

Depuis le début de l'année, la cryptomonnaie a pris environ 12%. À titre de comparaison, les matières premières, le secteur auto en Europe ou encore quelques indices européens et asiatiques font mieux que le bitcoin depuis le 1er janvier.

Aucune raison précise n'explique le repli du bitcoin ce mardi. De nombreux suiveurs pointent la récupération d'une partie de la rançon versée par l'opérateur d'oléoducs Colonial Pipeline.

Une saisie qui montre que la monnaie numérique n'échappe pas aussi facilement que ça au contrôle officiel comme le prétendent ses plus grands partisans.