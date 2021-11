Le gouverneur de Virginie sera républicain, revers pour Biden

Un an avant des élections parlementaires à haut risque pour le président américain démocrate Joe Biden, celui-ci vient de subir quelques revers.

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie a remporté ce scrutin, alors que cet État s'était prononcé largement pour Biden lors de la présidentielle, il y a un an. Après le décompte de plus de 95% des votes, Glenn Youngkin, qui n'a pas d'expérience politique, devance de 2,7 points son adversaire, Terry McAuliffe, 64 ans, ancien gouverneur de cet État de l'est des États-Unis (2014-2018).