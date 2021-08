Le plan flou de Biden pour verdir son parc automobile...

Le président américain veut que la moitié des véhicules vendus aux États-Unis en 2030 soit des moteurs électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, les véhicules électriques ne représentent aux États-Unis que 2% des ventes de voitures neuves, contre 10% en Europe (3,9% de moteurs totalement électriques en Belgique, 15,8% d'hybrides). L'âge moyen des voitures et des véhicules utilitaires en circulation sur le sol américain est de 12,1 ans, selon le cabinet IHS Markit. Et les pick-up caracolent en tête des immatriculations. Bref, le parc automobile américain ne peut mériter le qualificatif de progressiste. Ni de propre.

2% Le parc automobile américain ne comporte que 2% de véhicules électriques.

Mais le président veut que ça change. Joe Biden a signé un décret fixant comme objectif que la moitié des voitures vendues aux États-Unis soient "sans émissions" en 2030. 50% du parc devrait être composé de moteurs électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène.

Réduire les émissions

1,5% La réglementation américaine actuelle sur les émissions demande aux fabricants d'améliorer de 1,5% par an la performance énergétique.

Le président démocrate a aussi proposé de nouvelles règles en matière d'émissions de dioxyde de carbone afin de limiter l'impact environnemental du secteur d'ici 2026. La réglementation actuelle sur les émissions demande aux fabricants d'améliorer de 1,5% par an la performance énergétique (la distance parcourue avec une unité de carburant) de leurs modèles, entre les années 2021 et 2026 – contre 5% exigés par l'administration Obama. L'administration Biden n'a pas encore dévoilé de nouvel objectif chiffré.

Comment faire? Pour l'instant, Biden a affiché des intentions, mais pas de réel plan. Il n'a pas suivi son clan démocrate qui demandait une mesure contraignante sur les volumes de ventes de véhicules électriques. Il s'est aussi refusé à fixer une limite pour la fin de la vente des véhicules essence et diesel, comme l'a fait l'État de Californie (date butoir en 2035). La Commission européenne vise 2035 et écarte les hybrides aussi, mais les Pays-Bas, la Suède ou Irlande sont plus ambitieux, avec 2030 comme objectif.

Convaincre les Américains

On y croit? La route semble longue et jonchée d'obstacles. La première mesure de Biden n'est pas contraignante, la seconde n'est pas chiffrée. Il faudra convaincre les Américains et installer des bornes de recharge partout dans le pays. Les fabricants attendent des milliards de dollars d'aides gouvernementales pour les aider dans leur transition.