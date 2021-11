Le président chinois demande aux États-Unis de "ne pas jouer avec le feu"

Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden ont parlé de sujets contentieux, tels que les droits humains et Taïwan, lors d'un sommet virtuel lundi.

Joe Biden a critiqué les pratiques commerciales et économiques jugées "déloyales" de la Chine . Dans ses déclarations préliminaires, il avait dit que "la compétition entre les deux pays ne devait pas se transformer en un conflit, qu'il soit intentionnel ou non ".

Le président américain a exprimé ses "préoccupations à propos des pratiques (de la Chine) au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong, et des droits humains en général". Il a aussi indiqué que les États-Unis restent fidèles à la politique de la "Chine unique", et "s'opposent fermement" à toute tentative "unilatérale de changer le statu quo ou de porter atteinte à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan", selon le texte publié à l'issue de la rencontre, qui a duré plusieurs heures.