Le procès du cerveau présumé des attentats du 11 septembre reprend

Le procès de Khalid Sheikh Mohammed, autrefois membre du mouvement islamiste al-Qaïda, et de ses quatre complices - Ramzi Ben Al-Chaïba, Ali Abd Al-Aziz Ali, Wallid Ben Attach et Moustapha -, se rouvre ce mardi, après plus d’un an d’interruption en raison de la pandémie. Ils sont tous les cinq suspectés d’avoir commandité les attentats du 11 septembre.