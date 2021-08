Le retrait d’Afghanistan, premier fiasco de la présidence Biden...

La Maison-Blanche vit sa semaine la plus difficile depuis le début du mandat de Joe Biden. Le président démocrate a vu sa popularité chuter au plus bas après la prise de Kaboul par les talibans. Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé lundi, à peine 46% de la population est satisfaite du travail du chef de l’État.

Sans regret

Joe Biden, lui, a choisi de rester ferme. Il ne regrette pas sa décision, a-t-il dit lundi, et s’il a admis avoir été surpris par l’avancée fulgurante des talibans, il a imputé cette dernière au manque de combativité des politiques et militaires afghans. L’objectif initial est respecté: à savoir mettre fin à une guerre qui s’enlisait depuis 20 ans et ramener les troupes à la maison. Après tout, rappellent de nombreux démocrates, c’est Donald Trump lui-même qui a mis en branle le plan de retrait et a signé l’accord avec les talibans. Le président républicain souhaitait même quitter l’Afghanistan dès le mois de mai et inviter les insurgés islamistes à Camp David.