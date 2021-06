"Le suprémacisme blanc constitue la menace la plus mortelle" des États-Unis

"Nous devrions connaître le bon, le mauvais, tout ", a déclaré Joe Biden dans un discours adressé aux quelques survivants de l'attaque du quartier Greenwood de Tulsa et à leurs descendants. "Les événements dont nous parlons se sont déroulés il y a 100 ans, et cependant, je suis le premier président en 100 ans à venir à Tulsa", a insisté le démocrate en disant vouloir "faire éclater la vérité" . "Je suis venu ici pour aider à rompre le silence. Car dans le silence, les blessures se creusent".

Les survivants (et frères et sœurs) Viola Fletcher et Hughes Van Ellis présents lors du discours de Joe Biden.

Le 31 mai 1921, des hommes noirs venus défendre un jeune Afro-Américain arrêté et accusé d'avoir agressé une femme blanche s'étaient trouvés face à des centaines de manifestants blancs en colère devant le tribunal de Tulsa. Dans une ambiance tendue, des coups de feu avaient été tirés, et les Afro-Américains avaient fui vers leur quartier de Greenwood .

Le lendemain, à l'aube, des Blancs avaient pillé et brûlé commerces et maisons de ce qui était alors surnommé "Black Wall Street", exemple de réussite économique. Comme les pertes économiques engendrées, le bilan humain est difficile à estimer, mais selon les historiens jusqu'à 300 Afro-Américains ont été tués, et près de 10.000 ont perdu leur logement, sans qu'un seul responsable blanc soit condamné. La police avait même armé certains assaillants, selon le rapport d'une commission d'enquête. Au final, les autorités sont allées jusqu'à accuser les habitants de Greenwood d'avoir fomenté une "émeute". Les compagnies d'assurance n'ont pas non plus couvert les dommages engendrés.