Les États-Unis rouvrent leurs frontières aux vaccinés dès le 8 novembre

Les États-Unis sonnent la fin de leur isolement sanitaire , décrété il y a un an et demi. À partir du 8 novembre, les ressortissants étrangers pourront à nouveau se rendre sur le territoire américain, à condition d'être complètement vaccinés contre le coronavirus avec l'un des vaccins reconnus au niveau international. Les moins de 18 ans n'auront pas besoin de pass vaccinal, a indiqué lundi la Maison-Blanche lors d'une conférence téléphonique.

Test préalable

Les enfants âgés de plus de deux ans, et non vaccinés, devront se faire tester dans les trois jours avant le départ s'ils voyagent avec des adultes vaccinés. Le délai est réduit à un jour s'ils voyagent seuls ou avec des adultes non vaccinés.