Les États-Unis rouvrent leurs frontières. Quelles sont les règles?

À partir de ce lundi, il est à nouveau possible de voyager vers les États-Unis à condition d'être vacciné et de passer un test de dépistage du covid.

Pour partir vers les États-Unis, tous les voyageurs âgés de 18 ans et plus doivent désormais présenter la preuve de leur vaccination. Les vaccins approuvés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sont acceptés: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, Covaxin, Sinopharm et Sinovac.