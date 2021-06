Les États-Unis tentent de museler les Gafa

Une commission parlementaire américaine a approuvé mercredi soir des projets de loi s'attaquant à la puissance des Gafa (Google, Apple, Facebook et Amazon). Ce n'est qu'un premier pas puisque ces textes devront passer par la Chambre, à majorité démocrate, puis par le Sénat, composé de 50 républicains et de 50 démocrates et où le sort de ces propositions s'annonce plus incertain.