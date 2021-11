Les quatre mots-clés à scruter dans le communiqué de la Fed

La planète finance s'attend à de grands changements dans la politique monétaire de la Banque centrale américaine. Quelle est la marge de manœuvre du président de la Fed?

Et si les banquiers centraux s'étaient trompés? Dans les salles de marché, on s'interroge de plus en plus sur le caractère passager de l'inflation, alors que les prix de l'énergie et des matières premières grimpent de manière inquiétante. Mais du côté des banques centrales, on reste persuadés que la montée des prix n'est que temporaire.

Ce mardi et ce mercredi, les douze membres du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) débattent à nouveau de la chose, et cette édition de novembre, une fois n'est pas coutume, s'annonce explosive.

La Fed passe à l'action

La Réserve fédérale n'a pas l'habitude de surprendre les marchés. À l'issue de sa réunion de politique monétaire de deux jours, elle publiera son traditionnel communiqué, dont les contours sont généralement cousus de fil blanc. Le Tout Wall Street s'attend ainsi au lancement officiel du "tapering" de la banque centrale, soit la réduction de son plan de soutien de 120 milliards de dollars d'achats mensuels d'obligations. Le rabotage devrait se situer autour des 15 milliards de dollars par mois. Il commencerait à la mi-novembre pour s'achever au terme du premier semestre 2022.

Si ce scénario est déjà très largement anticipé par les marchés, les investisseurs suivront avec attention les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell. Une chose est sûre, la communication de la Fed se distinguera fortement des précédentes interventions de l’institution monétaire, souvent moquées ces derniers mois pour les énormes "copier-coller" apparaissant d'un communiqué à l'autre.

Voici les quatre mots-clés qu'il faudra absolument surveiller.

1 - Le "Tapering"

Depuis le mois de juin 2020, la Banque centrale américaine gonfle le marché de liquidités en achetant tous les mois pas moins de 80 milliards de dollars de bons du Trésor et 40 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires, des "MBS" comme on dit dans le milieu.

8.500 milliards $ Les interventions répétées de la Fed sur les marchés plombent le bilan de la banque centrale. Il est passé depuis mars 2020 de 4.300 milliards de dollars à plus de 8.500 milliards de dollars fin octobre.

Ce soutien de 120 milliards de dollars d'achats mensuels a pour but de stabiliser les marchés, car il permet d'éviter de voir les sources de crédits se tarir brutalement. Dans le même temps, l'intervention de la Fed a pour effet de pousser à la baisse les taux à plus long terme. L'impact sur les marchés boursiers est également très positif. Les nouveaux records signés ces derniers jours par l'indice élargi de la Bourse de New York en sont la preuve (voir graphique).

Pendant toute la durée de la crise, les responsables de la Fed ont toujours indiqué que ce soutien allait s'estomper quand la reprise économique sera suffisamment solide.

Lors de la dernière réunion de la banque centrale US, le président Jerome Powell a pointé la mi-2022 comme moment idéal pour complètement refermer le robinet du rachat d'actifs. Il faut dire que ces interventions répétées pèsent sur les comptes de la banque centrale. Entre mars 2020 et aujourd'hui, le bilan de la Fed est passé de 4.300 milliards de dollars à plus de 8.500 milliards de dollars.

Au-delà des notes d'intention, Jerome Powell est surtout attendu ce mercredi avec des chiffres concrets sur l'ampleur du "tapering". Ce qui fait dire à Brian Chappatta, spécialiste américain du marché de la dette, que "le meilleur moyen pour Powell de désamorcer la situation est d'abord de reconnaître que le rythme de la réduction n'est pas sur pilote automatique".

2 - L'inflation

L'inflation, surveillée comme le lait sur le feu par l'ensemble des opérateurs de marché, sera sans doute le mot le plus utilisé dans le communiqué de la Fed et le terme le plus commenté à Wall Street.

"Tout changement de formulation sur l'inflation trahira l'imminence d'une action des banquiers centraux américains sur les taux".

La persistance d'une inflation élevée a déjà poussé quelques banques centrales à resserrer leur politique monétaire. Les plus grandes, Fed et BCE en tête, se tâtent encore. Jeudi dernier, la présidente Christine Lagarde a encore temporisé sur la question lors de sa réunion de politique monétaire et pour beaucoup de spécialistes, Jerome Powell va opter pour une stratégie similaire. "Le président de la Fed est susceptible de chercher un terrain d'entente qui assure aux investisseurs qu'il surveille de près les risques d'inflation tout en ne semblant pas si inquiet pour ne pas renforcer les attentes d'un passage rapide vers un resserrement monétaire, comme cela s'est produit au Royaume-Uni et au Canada", commente Brian Chappatta, un suiveur attentif des décisions de politique monétaire pour le compte de l'agence Bloomberg.

À la Fed, tout le monde estime que l'inflation va baisser d'elle-même à mesure que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement vont se résoudre et que les prix des matières premières se stabiliseront. Mais les derniers chiffres disponibles mettent à mal cette projection assez consensuelle. Aux États-Unis, les prix dits de base (hors alimentation et énergie, soit l'indicateur privilégié par la Fed) ont augmenté de 3,6% en septembre par rapport à l'année précédente. Depuis mai, ces variations de prix sur 12 mois se maintiennent près des plus hauts enregistrés il y a 30 ans.

Les investisseurs jugeront sur pièce les qualificatifs choisis par la Fed pour décrire la poussée de l'inflation. Depuis le mois d'avril dernier, le vocable "facteurs transitoires" est sans cesse mis en avant. Tout changement de formulation trahira l'imminence d'une action des banquiers centraux américains.

3 - Les taux

Les investisseurs misent de plus en plus sur une hausse des taux d'intérêt américains par la Fed l'été prochain. Cela correspond au scénario en deux temps privilégié par Jerome Powell, qui veut que les rachats d'actifs s'estompent avant toute action sur les taux.

"Les banques centrales et les marchés commencent à diverger dans leur réponse aux pressions inflationnistes, et il est très peu probable qu'ils aient tous raison." Jim Reid Stratège de la Deutsche Bank

Mais pour beaucoup de suiveurs, la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait être la première grande banque centrale à augmenter les taux d'intérêt. Son gouverneur, Andrew Bailey, a averti le 17 octobre dernier que la BoE "devra agir" en cas de flambée des prix. Une flambée qui s'est pernicieusement confirmée outre-Manche avec une inflation attendue à environ 5% dans les prochains mois, soit plus du double de l'objectif de 2 % de la Banque d'Angleterre.

Les mouvements attendus ou réalisés par d'autres banques centrales de taille plus modeste ont déjà eu un effet fort sur les taux court terme (voir graphique). Un mouvement qui a aiguillonné à la hausse les anticipations d'une remontée des taux de la Fed l'année prochaine. La probabilité d'au moins deux hausses d'un quart de point d'ici la fin de 2022 est passée à près de 80 % ces derniers jours, selon le consensus réalisé par CME Group. C'est 20% de plus qu'au dernier pointage réalisé après la réunion de la Fed en septembre.

La nervosité perçue sur le marché obligataire n'a pas encore fait de grandes vagues sur les marchés actions. Mais les analystes ont averti qu'un manque de visibilité sur les intentions des grandes banques centrales pourrait se poursuivre tant que les pressions inflationnistes ne se sont pas résorbées.

Selon Jim Reid, le stratège de la Deutsche Bank, la balle est au centre et l'inflation sera l'arbitre, car "les banques centrales et les marchés commencent à diverger dans leur réponse aux pressions inflationnistes, et il est très peu probable qu'ils aient tous raison".

4 - Pénuries

Le mot "pénurie" s'est retrouvé 70 fois dans le dernier Livre beige de la Fed. Du jamais vu depuis le début des années '70, selon le décompte réalisé par les analystes de MetLife Investment. De quoi nous rappeler que la réunion de la banque centrale américaine intervient alors que l'économie mondiale est confrontée à sa plus forte crise d'approvisionnement depuis le choc pétrolier de 1973.

Le manque de semi-conducteurs ralentit la production de plusieurs secteurs clés pour l'économie américaine. À cela s'ajoutent la montée en flèche du prix de certaines matières premières et la difficulté pour de nombreuses entreprises de trouver du personnel, même non qualifié.

Les économistes ne manquent pas d'exemples pour illustrer le fait qu'un déséquilibre persistant entre l'offre et la demande peut faire dangereusement chauffer les prix. Là aussi, les suiveurs seront vigilants au choix des mots qui se retrouveront dans le communiqué de la Fed. Les pénuries sont-elles localisées, temporaires ou s'agit-il d'un phénomène plus profond?

Comme pour l'inflation, le dilemme de la banque centrale est de savoir si les problèmes de pénuries se règleront d'eux-mêmes, car la demande actuelle est inhabituellement élevée, ou s'il faut une action politique forte pour pérenniser le retour à la normale.