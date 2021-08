Premier feu vert pour le plan infrastructures de Biden

Un plan de 1.200 milliards de dollars visant à moderniser les infrastructures vieillissantes aux États-Unis a été voté par le Sénat américain. La Chambre doit à présent se prononcer.

C’est une nouvelle étape importante dans la relance de l'économie américaine qui a été franchie ce mardi avec l’adoption par le Sénat américain du plan du président Joe Biden visant à moderniser les infrastructures du pays.

Ce plan massif de 1.200 milliards de dollars ne doit pas être confondu avec l’autre plan de Joe Biden, celui dit de "réconciliation" qui contient un programme de dépenses sociales et environnementales pour 3.500 milliards de dollars. Ensemble, ces deux plans représentent la plus grosse injection d’argent public dans l’économie américaine depuis le New Deal de Franklin Roosevelt dans les années 1930.

1.200 milliards de dollars Une enveloppe de 1.200 milliards de dollars est prévue pour moderniser les infrastructures vieillissantes.

Le plan infrastructures prévoit 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales pour la modernisation des routes, ponts, aéroports, voies de chemin de fer, canalisations mais aussi dans l’internet à haut débit et la lutte contre le changement climatique. Si on y ajoute la réorientation d’autres financements publics existants, on obtient une enveloppe totale de 1.200 milliards de dollars, soit l’équivalent du Produit intérieur brut de l'Espagne.

Plan bipartisan

Le feu vert du Sénat pour le plan infrastructures a été obtenu sans grand suspense, puisqu’il a bénéficié de l’appui de 18 sénateurs républicains sur 50 (dont le chef de file Mitch McConnell) qui se sont joints aux 50 sénateurs démocrates. Cette rare collaboration "bipartisane" s’est faite malgré la menace de représailles brandie par le président sortant Donald Trump.

Lire aussi Le plan flou de Biden pour verdir son parc automobile

Le plan doit à présent passer le cap de la Chambre des représentants, où son avenir est plus incertain à cause des tiraillements au sein de la majorité démocrate entre l’aile gauche et les centristes du parti.

Les républicains redoutent que le gouvernement revienne sur certains allègements d’impôts accordés par Donald Trump.

Ces tiraillements sont essentiellement liés au retrait de certaines dépenses pour des infrastructures sociales et de santé (crèches, hôpitaux, etc.) par rapport au plan initial dont l’enveloppe se montait à 2.300 milliards de dollars. Un certain nombre de ces projets pourraient toutefois être récupérés dans le second plan de Joe Biden, le plan social et environnemental de 3.500 milliards de dollars, qui est toujours en cours d’élaboration et doit être finalisé cet automne. Les sénateurs ont jusqu’au 15 septembre prochain pour déposer des propositions ou amendements.

Ce plan, dont la mise en œuvre s’étalera sur dix ans, prévoit notamment un financement public pour les deux premières années à l’université, un soutien aux familles avec enfants, une meilleure couverture pour les soins de santé ou encore un statut de résident pour des millions de travailleurs migrants. Sans oublier un important volet écologique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Financement incertain

Les démocrates devront cependant se débrouiller seuls pour faire passer ce plan, car les républicains n'en veulent pas. C’est surtout le financement qui leur pose problème. Ils redoutent en effet que le gouvernement revienne sur certains allègements d’impôts accordés par Donald Trump, notamment pour les entreprises (l’impôt des sociétés avait été ramené de 35% à 21%).

Le gouvernement fédéral doit composer avec le "plafond" de dette.

Il est aussi question de mettre à contribution les Américains les plus riches et de renforcer la lutte contre l’évasion fiscale. Autant de recettes qui indisposent le camp républicain.

Reste l’option de l’endettement, mais celle-ci a ses limites puisque le gouvernement fédéral doit composer avec le "plafond" de dette. Au-delà, c’est le défaut de paiement. Or pour relever ce plafond, il faut l’appui des républicains. La stratégie des démocrates consiste dès lors à dissocier la discussion sur le plan Biden de celle sur le plafond budgétaire. C’est ce à quoi ils s’emploient en ce moment.