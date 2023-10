Qui sont les candidats pour succéder à McCarthy au Congrès américain?

Les deux candidats à la succession de Kevin McCarthy au poste de "speaker" de la Chambre des représentants des États-Unis sont Jim Jordan (à gauche) et Steve Scalise (à droite).

Après l'éviction de Kevin McCarthy du perchoir de la Chambre des représentants aux États-Unis, la question de sa succession s'impose dans un contexte international plus que tendu.

Entre la guerre en Ukraine qui poursuit son enlisement et la situation chaotique entre Israël et le Hamas, la Chambre des représentants aux États-Unis s'évertue à désigner un nouveau "speaker" après la destitution de Kevin McCarthy le 3 octobre, par des membres de son propre clan républicain.

En proie à des tensions internes extrêmement fortes entre élus modérés et trumpistes, les Républicains sont depuis incapables de s'entendre sur un successeur. Pourtant, le temps presse. La Chambre est bloquée depuis plus d'une semaine, suspendant tous les votes sur les dossiers diplomatiques brûlants du moment, ainsi que toute issue à la crise budgétaire qui frappe le pays. Pour l'un des parlements les plus influents du monde, c'est du jamais-vu.

"Ce n'est pas une question de partis ou de politique. Il en va de la sécurité du monde, de la sécurité des États-Unis." Joe Biden Président des États-Unis

Lors d'un discours sur la situation en Israël, le président Joe Biden a appelé le Congrès à prendre, dès qu'il en serait capable, "des mesures urgentes" pour "financer les impératifs de nos partenaires". "Ce n'est pas une question de partis ou de politique", a souligné le dirigeant démocrate, dont le parti, minoritaire à la Chambre, est principalement spectateur des tractations chaotiques au Congrès. "Il en va de la sécurité du monde, de la sécurité des États-Unis", a-t-il insisté.

Les Républicains - majoritaires à la Chambre depuis janvier - sont responsables d'en élire son président. Une première élection informelle doit être organisée à huis clos ce mercredi pour prendre la température au sein du groupe parlementaire. Avant un vote organisé plus tard en séance plénière.

Qui sont les potentiels candidats?

Steve Scalise

Vue en plein écran Steve Scalise est un rival de longue date de Kevin McCarthy. ©REUTERS

D'un côté, il y a l'élu de Louisiane Steve Scalise, 58 ans, actuel numéro 2 des républicains à la Chambre des représentants et rival de longue date, ainsi qu'ancien bras droit de McCarthy. "Je suis quelqu'un qui a construit des coalitions tout au long de ma carrière, et nous avons remporté de sacrées victoires", a-t-il affirmé à la presse à l'issue de la réunion mardi soir. "On a besoin d'un Congrès qui fonctionne dès demain", a-t-il précisé.

Steve Scalise a fait parler de lui lorsqu'en 2017, un militant de gauche l'a gravement blessé par balle lors d'un match de baseball. Il s'est rapidement remis de ses blessures pour reprendre ses fonctions, jouissant d'une popularité nouvelle. Aujourd'hui, on apprend qu'il suit un traitement de chimiothérapie pour soigner un cancer du sang.

L’élu de Floride Matt Gaetz, responsable de la rébellion contre McCarthy, s'est dit prêt la semaine dernière à soutenir Steve Scalise.

Jim Jordan

Vue en plein écran Jim Jordan est un pro-Trump, fidèle allié de l'ancien président. ©Getty Images via AFP

L'autre candidat, c'est Jim Jordan. D'un an l'aîné de Steve Scalise, il est un fidèle allié de Donald Trump dont il a d'ailleurs décroché le parrainage. À la tête de la commission judiciaire de la Chambre, il est le premier à être entré dans la course pour succéder à McCarthy, avant d'être rejoint quelques heures plus tard par Scalise.

Jim Jordan a une réputation d'agitateur et a toujours soutenu Trump dans ses nombreuses frasques judiciaires. Il est notamment connu pour son rejet envers l'aide américaine à l'Ukraine. Scalise et lui affichent tous deux des opinions plus à droite que Kevin McCarthy, mais Jim Jordan est considéré comme le plus conservateur, ce qui pourrait s'avérer clivant.

Dans une lettre demandant à ses collègues de le soutenir, Jim Jordan a déclaré que le Congrès se trouvait à un "carrefour critique dans l'histoire de notre nation". L'élu de l'Ohio a ajouté qu'il était "temps pour les Républicains de s'unir afin de tenir les promesses faites aux Américains".

Toutefois, en quittant la réunion mardi soir, les députés ont laissé entendre qu'il n'y avait pas encore de consensus. "Je ne pense pas qu'il y ait un favori clair", a déclaré le représentant Troy Nehls, un républicain du Texas.

Pourquoi les règles d'élection du speaker sont remises en question?

Même les règles relatives à la désignation du candidat républicain au poste de président de la Chambre sont aujourd'hui remises en question.

Près de la moitié des législateurs du parti républicain de la Chambre des représentants souhaitent en effet relever le seuil à partir duquel leur parti peut désigner un président. Les règles actuelles requièrent un vote à la majorité, mais une nouvelle proposition exigerait le soutien de 217 républicains, soit la quasi-totalité des législateurs du parti.

Cela permettrait à un candidat de disposer d'un nombre suffisant de voix pour obtenir un vote de l'ensemble de la Chambre, évitant ainsi la répétition des 15 tours de scrutin qui ont été nécessaires à l'élection de Kevin McCarthy. Les Républicains prévoient de voter sur ce changement de règle ce mercredi, avant de procéder au vote pour désigner le nouveau speaker.

De nouveaux candidats pourraient émerger si aucun d'entre eux ne parvient à obtenir un soutien suffisant.

Un retour de McCarthy est-il possible?

En début de semaine, Kevin McCarthy a laissé entendre qu'il serait prêt à reprendre ses fonctions, avant de finalement changer d'avis.

Évoquant la nécessité que son poste soit pourvu au plus vite pour le bien de tous, certains de ses fidèles l'ont exhorté à se représenter pour permettre au Congrès d'agir sur la longue série de dossiers sensibles. "Je sais que beaucoup d'entre eux veulent présenter ma candidature, je leur ai dit 's'il vous plaît ne me désignez pas'", s'est rétracté l'élu de Californie mardi.

Il faut dire que le retour de McCarthy nécessiterait l'entrée dans le rang de la poignée de trumpistes responsables de son éviction. Un scénario, pour l'heure, hautement improbable.