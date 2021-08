Un espoir pour les voyages vers les États-Unis et des facilités pour certains touristes vers la Grande-Bretagne

Quand?

Aucune date n'est précisée. Mais c'est un signe, le premier, de la prochaine réouverture du pays et un indice sur l'approche qui sera adoptée par les USA, pays ayant enregistré le plus de décès (614.295) dus au covid et où le nombre de nouveaux cas de coronavirus y est actuellement en augmentation .

Du changement en Grande-Bretagne

Actuellement, pour se rendre outre-Manche, il faut réaliser un test PCR avant le départ (à partir de 11 ans) et un second dépistage (à partir de 5 ans), à réserver et payer avant de partir, à faire deux jours après l'arrivée. Pour les personnes vaccinées, cela suffit si le deuxième test est négatif. Mais pour les non vaccinés, un séjour en Angleterre implique de se mettre en quarantaine pour dix jours et de passer un troisième test au 8e jour. Les mesures pour l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles sont un peu différentes.