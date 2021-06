Un ex-policier noir bientôt maire de New York?

Insécurité et tensions raciales

Né et élevé à New York, le policier Adams a combattu, durant ses 22 ans de carrière, les discriminations qui minent les forces de l'ordre. La violence et les tensions raciales ne sont pas les seuls maux qui gangrène la ville.

La capitale économique américaine a enregistré plus de 33.000 morts du covid, des milliers de magasins ont fermé, et des dizaines de milliers d'habitants aisés ont fui. Les touristes sont partis, les quartiers de Wall Street et Midtown ont été désertés, et le chômage et le nombre de sans-abris ont explosé. La tâche du prochain maire s'annonce difficile.