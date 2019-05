14% des fermes wallonnes sont désormais bio

L' agriculture biologique a plus que jamais le vent en poupe en Wallonie, selon les chiffres de l'ASBL BioWallonie publiés à l'occasion de la "Semaine bio" en Wallonie et à Bruxelles.

L'an dernier, ce sont ainsi 117 nouvelles exploitations agricoles qui se sont converties au bio. Le bio a séduit 14% de fermes wallonnes pour 11% des surfaces agricoles. La Wallonie représente à elle seule plus de 90% de la surface agricole bio et 77% des fermes en Belgique.

Fruits et légumes, les blockbusters

On constate l'an dernier en Wallonie une forte hausse des surfaces consacrées aux fruits bio (+17%) et aux légumes (+50%), ce qui répond à une demande soutenue du consommateur. Ce dernier dépense toujours plus pour les produits bio (+18% pour toute la Belgique):