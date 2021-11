50 McDonald's fleuriront en Belgique ces 5 prochaines années

Le dirigeant n'a pas donné davantage de détails. On sait qu'une dizaine d'ouvertures par an sont envisagées avec pour 2022 un investissement de 50 millions prévus.

Où seront ces nouveaux restaurants? "Géographiquement il y a encore des opportunités dans toute la Belgique." Stijn Heytens précise qu'il s'agira d'un mixte d'ouvertures en ville et dans des lieux décentrés.

Quant aux clients, dans un marché de plus en plus concurrentiel, il affirme les séduire notamment avec le nouveau service à table, les produits et l'expérience McDo.