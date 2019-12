500 millions pour permettre à Ahold Delhaize US de rester concurrentiel

Le groupe de distribution Ahold Delhaize annonce investir quelque 480 millions de dollars pour évoluer vers une logistique plus intégrée de ses activités américaines. Cet investissement lui permettra à terme une économie annuelle de 100 millions de dollars et de faire face à une concurrence accrue.

Cet investissement se traduira notamment par la reprise de trois centres de distribution de C&S Wholesale Grocers et la conclusion d'un contrat de leasing pour deux centres supplémentaires. Deux nouveaux centres automatisés et spécialisés dans la chaîne du froid seront également construits.

Cette stratégie d'évoluer vers une chaîne logistique plus intégrée est dans le chef des analystes totalement justifiée. Le groupe opère actuellement aux États-Unis via deux systèmes logistiques. De plus, il est confronté à un environnement en pleine mutation. Le secteur a vu Amazon mettre la main sur Whole Food, Walmart s'offrir Jet.com, ou Kroger se rapprocher d'Ocado.