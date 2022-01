95% des produits alimentaires ne devraient pas cibler les enfants

Selon une étude française, 94,9% des produits alimentaires ciblant les enfants ne répondent pas aux critères de l'OMS. Et ne devraient donc pas les viser spécifiquement.

Trop sucrée, trop salée, trop grasse, trop transformée: le diagnostic posé sur l'alimentation infantile n'est pas neuf, mais il reste toujours aussi indigeste. En septembre dernier, Test-Achats avait analysé les emballages et la publicité de 179 produits promus en Belgique à la télévision et sur internet. Verdict implacable: 83% des collations étaient des produits ultratransformés, le plus souvent avec un nutri-score D (28%) ou E (43%).

Une étude réalisée en France par le Club Européen des Diététiciens de l’Enfance (CEDE) va plus loin et élargit le spectre. Cette association, qui réunit plusieurs dizaines de diététiciens pédiatriques de pays francophones et qui vise notamment à promouvoir la santé nutritionnelle des enfants, a relevé systématiquement, dans les 20 principales enseignes françaises, 1.155 aliments et boissons préemballés ciblant spécifiquement les enfants de plus de 3 ans.

88 % En France, 88% de l’offre marketée à destination des enfants est constituée d’aliments ultratransformés.

Publiée fin décembre dans la revue scientifique Nutrients, cette étude quasi exhaustive présente des chiffres qui donnent quelques lourdeurs d'estomac. C'est ainsi que 88% de l’offre marketée à destination des enfants est constituée d’aliments ultratransformés. En cause, essentiellement, la présence accrue d’arômes et de sucres ultratransformés (sirop de glucose). Et plus de la moitié (58,7%) se situent tout en bas de l'échelle de la qualité nutritionnelle, avec un nutri-score D ou E.

Dessins, mascottes, cadeaux...

Les techniques des industriels pour attirer les enfants dans leurs filets sont très diversifiées. Dessins et mascottes (personnages de dessin animé, personnification de l’aliment...), nom enfantin, nom ou police d’écriture ludique, jeu sur l’emballage ou incitation au jeu en ligne, cadeaux, tutoiement, tout fait farine à leur moulin. Le problème, c'est que la publicité et le marketing d’aliments riches en matières grasses saturées, en sucres, en sel et/ou ultratransformés ont un effet délétère, en particulier chez l’enfant. En France, 34% des enfants de 2 à 7 ans sont en surpoids ou obèses.

Ce qui hérisse le plus les diététiciens du CEDE, c'est de voir l'industrie alimentaire déployer l'essentiel de ses efforts dans la promotion de produits "plaisir" mais peu sains qui, de toute façon, se vendraient. Plus de 90% de l’échantillon sont constitués d'aliments au goût sucré, le sucre étant même le premier ingrédient dans 23,8% des produits analysés. De même, 44% des produits contiennent du sel ajouté, y compris dans des barres de céréales, des biscuits ou des céréales petit déjeuner et des gâteaux ou viennoiseries.

94,9 % 94,9% des produits analysés ne sont pas conformes aux critères de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

La conclusion de l'étude est sans équivoque: 94,9% des produits analysés ne sont pas conformes aux critères de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et sont donc en principe inéligibles au marketing à destination des enfants. "Le problème, c'est que l'OMS ne formule que des recommandations qui n'ont pas force de loi, et que celles-ci ne sont pas reprises par les États membres. Or, ce n'est que par la voie réglementaire que l'on pourra améliorer les choses", souligne Céline Richonnet, coordinatrice de l'étude.

Étiquetage harmonisé

"Certains emballages donnent aux parents l'impression qu'on leur propose un produit adapté à l'enfant, alors que c'est l'inverse." Céline Richonnet Coordinatrice de l'étude du CEDE

Le problème est global. Selon un rapport publié l'an dernier par la Commission européenne, 64% des publicités en ligne et 75% des spots TV pour des aliments et boissons ciblant les enfants, diffusées entre 2017 et 2019, concernaient des produits à haute teneur en graisses, en sel et en sucre. "L'industrie doit balayer devant sa porte. Il ne s'agit pas d'interdire de vendre des produits peu sains, mais leur promotion devrait être à tout le moins limitée. Avec le marketing à destination des enfants, on passe au-dessus du choix des parents. Sans compter l'effet pervers de certains emballages, qui donnent aux parents l'impression qu'on leur propose un produit adapté à l'enfant, alors que c'est l'inverse", explique Céline Richonnet.

En France, le Programme National Nutrition Santé (PNNS) 2019-2023 vise à réduire de 20% la consommation des aliments ultratransformés pour l’ensemble de la population, enfants inclus. Les chiffres du CEDE montrent qu'il y a du pain sur la planche.

La solution, pour les diététiciens, passe par un système d'étiquetage harmonisé au niveau européen. Le CEDE plaide pour le nutri-score, aujourd'hui appliqué dans sept pays (dont la Belgique). "La Commission européenne vise un système de référence unique, ce qui devrait être chose faite en 2022", dit Céline Richonnet.