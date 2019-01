À Havelange, une pépinière pour start-ups agricoles

Un nouveau métier est né, "payculteur"

"Ici, on est dans la même démarche qu'à Froidefontaine, mais à l'échelle du territoire", résume Clotide de Montpellier, gérante de la ferme d'Emeville, située à deux kilomètres à peine de son homologue condrusien.

Notre interlocutrice évoque sa mission actuelle, à savoir celle de parvenir à faire valoir la fonction de "payculteur" à la française dans le pays, soit une casquette nouvelle attribuée à une sorte "d'entrepreneur des territoires" amené à chercher des débouchés commerciaux et des financements, voire même susciter des partenariats entre acteurs locaux, pour le compte de divers agriculteurs. Eux peuvent dès lors se consacrer à ce qu'ils font de mieux: la culture de la terre et l'élevage. Limitant ainsi les tracas.

Une démarche appuyée qui entend valoriser au mieux les initiatives locales porteuses de sens qui, malgré leur pertinence dans le contexte environnemental actuel, n'ont pas toujours la masse critique pour faire face.

Dans ce cadre, la ferme d'Emeville reçoit l'appui de l'inventeur de la notion de payculteur, en la personne de Maxime de Rostolan, ingénieur et coordinateur du projet "fermes d'avenir" dans l'Hexagone, projet destiné à la production, la formation, l'influence et au financement de nouvelles manières de faire agricoles. L'homme aide et accompagne notamment le développement d'une version belge.

Discussions entamées avec le ministre Collin

Quand une discussion sur cette notion de est aussi en cours avec René Collin, ministre wallon de l'Agriculture, nous dit-on. Un projet porté par différents agriculteurs avant-gardistes.

Et en l'attente d'une avancée, la ferme d'Emeville s'est pour sa part déjà associée à d'autres pour avancer, comme avec la ferme de la Sève (Mellet, près de Fleurus), "qui a tout un système de maraîchage bio et réfléchit actuellement à un groupement de céréaliers pour faire leur propre farine", et la Ferme des Noyers (Corroy-le-Grand, près de Chaumont-Gistoux), "avec sa boucherie bio à la ferme - elle qui faisait du Blanc bleu pur intensif il y 20 ans - et ses cultures innovantes pour lesquelles les voisins peuvent venir cueillir des haricots à même le champ".

Tout cela sous le regard bien veillant de Regenacterre avec laquelle la ferme collabore à un système de cultures céréalières en bio et sans labour.

Ce qui amené Clotilde de Montpellier à s'attaquer à ce challenge? La reprise des lieux, il y a trois ans de cela, aux côtés de son époux, Jean-Baptiste Berghmans. "Nous nous sommes alors retrouvés avec 30 hectares de prairies et 30 autres de terres arables... mais aussi et surtout avec la question de ce que nous allions en faire".

Forte de son bagage de géographe, cette désormais doctorante en "agroécologie" à l'université de Namur a décidé de mettre la théorie en pratique, sur un modèle de "recherche-action".

Une réflexion entamée bien avant celle sur ce poste de "business developer" agricole. "Quand nous sommes arrivés, nous avons réfléchi pendant 6 mois aux modèles des parcelles de la ferme, à l'agrosystème dans son ensemble, afin d'y garantir un maximum de biodiversité. C'est là que nous avons décidé d'entamer une transition agroécologique", raconte-t-elle, au détour d'un chemin longeant quelque 200 pommiers. "Ce qui signifie concrètement que l'on a décidé de passer d'un système de monoculture intensif à un système durable diversifié". Un véritable défi, mais qu'elle était prête à relever. Par valeur.

C'est ainsi que le couple a par exemple décidé d'acquérir une quarantaine d'Angus, du nom de cette race bovine britannique. Du fait qu'ils évoluent dans des "pâturages tournants dynamiques" - les animaux voyagent de (petite) parcelle en parcelle à intervalles bien précis pour éviter la surexploitation des ressources végétales -, "nous avons pu obtenir un rendement bien plus important qu'ailleurs, l'herbe étant sans cesse de qualité". Ce qui influence aussi la culture des pommiers avoisinant, qui bénéficient eux de la présence bovine. Bref, rapidement, on se rend compte que le cercle est vertueux. Et que la chaîne tout entière s'en voit positivement touchée.

Mais pas seulement. "Cela nous a permis de tester ce que nous considérons être une race facile à l'élevage. Tout cela en nous assurant de maintenir le coût le plus bas possible et qu'elle puisse se nourrir uniquement à partir des fourrages à disposition". Pourquoi cette réflexion est-elle importante? Pour "garantir que l'application du modèle ailleurs est possible. Nous voulons qu'il essaime".

Et pour cause, "notre rôle aujourd'hui est d'être précurseur d'une autre manière de faire, montrant que le risque à prendre n'est pas trop grand pour des agriculteurs qui pourraient s'inspirer de ce qu'on fait ici. Car, de fait, si Emeville est un labo grandeur nature, c'est aussi une ferme bien réelle. On n'est pas dans l'expérimental, déconnecté de la réalité." Que du contraire, une vraie réflexion a notamment été opérée sur la rentabilité des activités, question numéro un que se posent les curieux qui s'aventurent parfois discrètement sur les terres du couple pour (re)découvrir des techniques parfois disparues, comme cette rotation de pâtures. C'était là une condition sine qua non. Et qui a été remplie.

Un signal fort, face à un constat alarmant: "on perd environ 40 fermes par semaine en Wallonie", indique Clotilde de Montpellier. "Depuis les années 70, on a presque perdu 70% des fermes". Un phénomène qui ne peut être enrayé que, soit par une consolidation accrue d'acteurs, soit par une approche différente, plus durable et liée aux réalités de demain. Et à Emeville, le choix est fait...